Milanello – Il report dell’allenamento odierno

MILANO – Questa mattina il Milan si è allenato alle 9.30 nel proprio centro sportivo per proseguire la preparazione in vista della stagione 2020/2021. Come riporta il sito ufficiale del club, la seduta è cominciata con la consueta attivazione muscolare, all’interno del campo coperto, per poi passare ad alcuni esercizi mirati alla forza. Nella seconda parte sono state svolte esercitazioni tecniche e possesso palla. Al termine dell’allenamento è stata giocata una partitella a campo ridotto. Anche domani i calciatori rossoneri si ritroveranno a Milanello per una sessione mattutina.