Milanello, ieri gol per Musacchio contro la Primavera. In campo anche Saelemaekers

MILANO – A Milanello è andata in scena ieri una partitella tra la squadra di Stefano Pioli – assente poiché ancora positivo al Covid – e la formazione primavera. Pur senza molti giocatori, impegnati con le rispettive nazionali, sono giunti segnali confortanti in vista della sfida col Napoli, in programma domenica sera al San Paolo. Molto importante il rientro di Mateo Musacchio, autore di un gol, che ha giocato al centro della difesa assieme a Kalulu, con Conti e Theo Hernandez sulle fasce. In campo anche Saelemaekers, il quale ha recuperato dall’infortunio al pube. La sfida è finita 6-0: oltre al difensore argentino, hanno segnato Ibrahimovic, Rebic, Hauge e Castillejo (doppietta).