Milan-Verona, tornano Calabria e Saelemaekers: le probabili formazioni

MILANO – Buone notizie per Stefano Pioli: Davide Calabria e Alexis Saelemaekers, assenti in Europa League per problemi fisici, tornano a disposizione per la sfida di campionato con l’Hellas Verona, in programma domani sera a San Siro. Entrambi sono pronti a riprendersi una maglia da titolare, a scapito di Dalot e Castillejo, da cui erano stati rimpiazzati contro il Lille. Tornano dal primo minuto anche Bennacer, Calhanoglu e Rafael Leao. Tonali, Brahim Diaz e Krunic si accomodano invece in panchina, così come Rebic. Di seguito, le probabili formazioni.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessié, Bennacer, Saelemaekers, Calhanoglu, Rafael Leao, Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Magnani, Lovato; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Zaccagni, Barak; Kalinic. Allenatore: Juric.