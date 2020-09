Milan, un’altra squadra si inserisce per Krunic

MILANO – Il Milan ha inserito Rade Krunic nella lista dei cedibili e il centrocampista bosniaco fa gola a diverse squadre. E’ infatti salito a tre il numero delle pretendenti: oltre al Friburgo e al Torino, anche il Benevento sta sondando il terreno per il classe ’96. Come riferisce il quotidiano Tuttosport, la società campana ha puntato gli occhi proprio su Krunic per regalare un rinforzo a metà campo a Pippo Inzaghi. L’aumento della concorrenza gioca indubbiamente a favore del Milan che, dal canto suo, può fare orecchie da mercante giocando a rialzo col prezzo.