Milan, strada in salita per il rinnovo di Romagnoli: ecco quanto chiede Raiola

MILANO – Oltre alle trattative con i giocatori in scadenza di contratto tra meno di un anno, il Milan deve cominciare a fare i conti anche con gli accordi che scadranno il 30 giugno 2022. Ci sono ben cinque elementi della rosa i cui contratti hanno come scadenza la suddetta data: Franck Kessié, Davide Calabria, Andrea Conti, Simon Kjaer e Alessio Romagnoli. Per i primi quattro la strada verso il rinnovo sembra essere abbastanza in discesa, ma nel caso del capitano la situazione è indubbiamente più spinosa. Come riferisce infatti Tuttosport, Mino Raiola, agente del difensore classe ’95, vorrebbe un importante aumento di stipendio per il suo assistito, che già percepisce 3.5 milioni di euro a stagione. Secondo il quotidiano, il procuratore italo-olandese vorrebbe portare l’ingaggio di Romagnoli a 5 milioni di euro. Cifra che, al momento, fa storcere il naso alla dirigenza milanista.