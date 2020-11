Milan, spunta un retroscena su Yazici…

MILANO – Giovedì scorso il Milan ha perso la prima partita della stagione, capitolando a San Siro sotto i colpi del Lille in Europa League. Grande protagonista della sfida è stato il trequartista turco Yusuf Yazici, autore di tutte e tre le reti segnate dalla squadra francese. Oggi il classe 1997 viene monitorato attentamente da molti club europei ma, stando ad alcune indiscrezioni, in passato c’è stata la possibilità che approdasse al Milan. Secondo ciò che riporta calciomercato.com, nell’estate del 2019 il turco, prima che si trasferisse al Lille, fu proposto proprio alla società rossonera, ma l’affare non andò in porto. Chissà, però, che nei prossimi mesi il Milan non ci faccia un pensierino…