Milan, sosta al primo posto comunque vada questa sera

MILANO – Il Milan di Stefano Pioli si godrà la seconda sosta stagionale per le Nazionali al primo posto in classifica, indipendentemente da come finirà la partita di questa sera contro l’Hellas Verona a San Siro. In virtù del pareggio casalingo del Sassuolo con l’Udinese, infatti, il Diavolo manterrebbe il primato anche in caso di sconfitta. Se invece arrivasse una vittoria, i rossoneri volerebbero a quota 19 punti, portandosi a quattro lunghezze di vantaggio sulla seconda posizione.