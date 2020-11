Milan, si ferma Leao: difficilissimo il suo recupero per Napoli

MILANO – Ulteriore tegola in casa rossonera. Dopo le positività al Covid-19 di mister Pioli e del suo vice, è arrivato l’infortunio di Rafael Leao in Nazionale. Oggi, come riferisce Sky Sport, l’attaccante portoghese si sottoporrà a degli esami strumentali per capire l’entità del problema. Quasi sicuramente non sarà a disposizione per la partita di domenica sera contro il Napoli. Tuttavia, al suo posto il Milan può contare su Ante Rebic, pronto a scendere in campo dal primo minuto per completare il terzetto alle spalle di Ibra con Saelemaekers e Calhanoglu.