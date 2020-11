Milan, senti Fassone: “Contro il Napoli risultato bugiardo”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Marco Fassone, ex amministratore delegato rossonero, si è espresso sulla vittoria ottenuta dal Milan al San Paolo: “Il Milan gioca bene ed è in grande fiducia. Non ci aspettavamo però questa continuità di rendimento, figlia anche dell’entusiasmo che si è venuto a creare nell’ambiente. Vedendo la partita, però, non ho osservato una differenza così netta fra le due squadre: il risultato mi sembra un pelo bugiardo. Al momento forse il Milan è superiore per mentalità. Al Napoli attualmente manca la cattiveria e il veleno che permettono di affrontare di petto le situazioni. Donarrumma e Ibra oggi fanno la differenza nel Milan e forse questi giocatori il Napoli non li ha. Tuttavia, la squadra di Gattuso ha tutte le qualità per poter ripartire in fretta”.