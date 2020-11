Milan schiacciasassi: quinta vittoria e mai in svantaggio in sei partite

MILANO – Quella conquistata oggi ai danni dell’Udinese è una vittoria dai tanti significati per il Milan. La squadra di Stefano Pioli, oltre ad aver vinto la quinta partita su sei in questo campionato cementificando il primo posto in classifica, ha segnato almeno due reti per la tredicesima volta di fila: non era mai successo prima nella storia rossonera. Non solo, ma il Diavolo ha trovato il ventiquattresimo risultato utile consecutivo tenendo conto anche della seconda parte della scorsa stagione. In questo campionato, inoltre, la banda Pioli non è mai andata in svantaggio: quella di oggi è stata infatti la sesta partita, in altrettante occasioni, in cui il Milan ha aperto le danze.