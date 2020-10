Milan, Scaroni annuncia: “Sono stato rinnovato come presidente del CdA”

MILANO – A margine dell’assemblea – svoltasi in videoconferenza – tra i soci del Milan, Paolo Scaroni ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sul società rossonera: “Abbiamo svolto l’assemblea in modo regolare, tutti connessi con una sessantina di azionisti. Il bilancio è stato approvato all’unanimità e abbiamo portato in consiglio Massimo Ferrari, che fa parte anche dell’associazione dei piccoli azionisti e sono molto contento di questo. Io sono stato rinnovato come presidente del CdA per il prossimo triennio, anche in questo caso con decisione unanime. Inoltre affidiamo a Franco Baresi il ruolo di vice presidente onorario del club. Metterà a disposizione la sua passione mantenendo il fortissimo legame con i nostri tifosi”.