Milan-Roma, Tatarusanu si prepara all’esordio con la maglia rossonera

MILANO – Nel giro di un solo anno il Milan ha cambiato tre portieri di riserva. Nella prima metà della scorsa stagione il vice-Donnarumma era Pepe Reina, volato in Inghilterra a gennaio e rimpiazzato da Asmir Begovic. Quest’ultimo, al termine del campionato, ha fatto ritorno al Bournemouth, mentre Reina, finita l’esperienza in prestito all’Aston Villa, ha rescisso il contratto col Milan ed è approdato alla Lazio. La società meneghina, dal canto suo, ha scelto il trentaquattrenne Ciprian Tatarusanu come nuova riserva di Donnarumma. In seguito alla positività al Covid di Gigio, sarà proprio l’estremo difensore rumeno a difendere i pali rossoneri questa sera, nella sfida di campionato con la Roma. Per Tatarusanu, vecchia conoscenza del calcio italiano per aver già giocato nella Fiorentina, sarà l’esordio in assoluto con la maglia del Milan.