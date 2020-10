MILANO – Attraverso un post pubblicato sui propri profili social, Pedro Rodriguez, attaccante spagnolo della Roma, ha espresso la sua soddisfazione per il pareggio ottenuto contro il Milan a San Siro: “Complimenti a tutta la squadra per non essersi mai arresa e aver risposto colpo su colpo. E adesso sotto con la prossima partita di Europa League con lo stesso spirito combattivo”.