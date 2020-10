Milan-Roma, i precedenti fra Pioli e Fonseca

MILANO – Questa sera Milan e Roma scendono in campo a San Siro per il posticipo del quinto turno di Serie A. Gli allenatori, Stefano Pioli e Paulo Fonseca, si sono incontrati in carriera due volte, entrambe nella scorsa stagione. La prima sfida, andata in scena nell’ottobre 2019, è stata vinta dalla squadra giallorossa per 2-1 all’Olimpico, mentre a giugno 2020 i rossoneri si sono presi la loro rivincita, imponendosi 2-0 al Meazza. Una vittoria a testa, dunque, per i due tecnici.