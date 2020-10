MILANO – Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, il terzino rossonero Davide Calabria ha espresso la propria delusione per la mancata vittoria contro la Roma: “Un pareggio che ci lascia un po’ di amaro in bocca ma che non deve farci perdere l’entusiasmo. Passo dopo passo per raggiungere i nostri obiettivi, siamo pronti a tornare a San Siro tra pochi giorni a rifarci”.