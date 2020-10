Milan, rescisso il contratto di Halilovic

MILANO – Si è conclusa senza presenze in Serie A e con una serie sfortunata di prestiti in giro per l’Europa l’esperienza di Alen Halilovic col Milan. Ieri infatti il suo contratto è stato ufficialmente rescisso e il centrocampista classe ’95 si è svincolato, quindi ora può essere ingaggiato da qualsiasi squadra a parametro zero. La società rossonera ha dato l’annuncio tramite il proprio sito internet: “AC Milan comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con Alen Halilović. Il Club augura al calciatore le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera”.