Milan, Rebic non recupera: il croato salta la stracittadina

MILANO – Dopo essersi infortunato al gomito sinistro lo scorso 27 settembre, nella trasferta di Crotone, Ante Rebic non ha ancora recuperato pienamente e non sarà a disposizione di Stefano Pioli per il derby di sabato. Come riporta Tuttomercatoweb, lo staff medico rossonero ha preferito non forzare i tempi e all’inizio della settimana prossima ci saranno nuovi esami. Niente stracittadina, dunque, per l’attaccante croato, che ora spera di poter tornare in campo lunedì 26 ottobre, contro la Roma all’Olimpico, nel posticipo del quinto turno di campionato.