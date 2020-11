Milan, proseguono i contatti con Thauvin. Ma c’è un ostacolo…

MILANO – Che Florian Thauvin sia un obiettivo del Milan non è più un mistero. L’esterno francese classe 1993, in scadenza col Marsiglia, non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto e il prossimo luglio sarà libero di unirsi, a parametro zero, a qualsiasi altra squadra. Il Milan ha già avviato i contatti con il giocatore e il suo agente ma, stando a quel che riferisce calciomercato.com, negli ultimi giorni la trattativa avrebbe subìto una frenata. Il motivo? Thauvin avrebbe chiesto un contratto triennale da 5 milioni di euro più bonus. Cifra ritenuta decisamente eccessiva dal Milan, che punta ad un accordo più lungo ma meno oneroso. Il gradimento verso il giocatore francese, Campione del Mondo nel 2016, resta forte, ma i dirigenti rossoneri stanno cercando condizioni più vantaggiose per portarlo all’ombra del Duomo. Insomma, la partita è ancora tutta da giocare.