Milan, prosegue la trattativa col Barça per Emerson

MILANO – E’ Emerson Royal il primo obiettivo del Milan per la corsia destra. Il terzino brasiliano, dopo una stagione disputata in prestito con la maglia del Betis Siviglia, è tornato al Barcellona, proprietario del suo cartellino, ma in casa blaugrana è uno dei principali candidati alla cessione. Nei giorni scorsi i dirigenti rossoneri hanno incontrato il suo agente a Casa Milan: il gradimento da parte del giocatore c’è, ma occorre trovare un accordo economico col Barça. La società catalana chiede 30 milioni di euro mentre il Milan, come riferisce Tuttosport, non vorrebbe spingersi oltre i 20. La sensazione è che a 25 milioni si possa trovare l’intesa definitiva. Ma attenzione perché, in queste ore, è arrivata un’altra grossa novità: svolta improvvisa, ecco l’idea a sorpresa che può sbloccare il colpo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live