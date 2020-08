Milan, pronto il nuovo contratto per Calhanoglu: i dettagli

MILANO – La fumata bianca si avvicina: il Milan sta per trovare l’accordo con Hakan Calhanoglu per il rinnovo contrattuale. In questa stagione, specialmente nella seconda parte, il turco classe ’94 ha dimostrato di essere una pedina fondamentale nello scacchiere di Pioli e, col contratto in scadenza nel 2021, la società si è subito mossa per raggiungere l’intesa sul prolungamento. Stando a quel che riferisce Tuttosport, per il numero 10 rossonero è pronto un nuovo contratto da 3 milioni di euro netti a stagione fino al 2024.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live