Milan, problema fisico per Ibrahimovic: proverà ad esserci contro lo Shamrock

MILANO – Dopo l’assenza nell’amichevole di tre giorni fa contro il Vicenza, Zlatan Ibrahimovic non è sceso in campo neppure oggi nella sfida che il Milan sta disputando col Brescia. Stando a quel che riferisce MilanNews.it, il centravanti svedese sarebbe alle prese con un trauma contusivo rimediato alla gamba destra. Non dovrebbe comunque essere nulla di grave ma, in via precauzionale, Zlatan sta cercando di non forzare troppo i tempi di recupero. Giovedì prossimo potrebbe prendere parte alla trasferta irlandese contro lo Shamrock Rovers in Europa League.