Milan, Pioli nella storia: almeno due gol fatti in tredici partite di fila

MILANO – Un lavoro pazzesco. E’ ciò che sta svolgendo Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Oggi è arrivata la quinta vittoria in sei giornate di campionato, che ha permesso di consolidare il primato in classifica, nonché il ventiquattresimo risultato utile consecutivo (considerando anche la scorsa stagione). Non solo, ma è stato tagliato anche un traguardo straordinario. Per la prima volta nella sua storia, infatti, il Milan ha segnato almeno due reti in tredici partite di fila. Un record che testimonia una volta di più ciò che di grande stiano facendo Pioli e il suo staff, e che il Diavolo non aveva raggiunto neanche con tecnici leggendari del calabro di Sacchi, Capello e Ancelotti.