MILANO – Il Milan è in viaggio per tornare a casa dopo la vittoriosa trasferta europea a Glasgow e, come riferisce MilanNews.it, la squadra atterrerà all’aeroporto di Malpensa intorno alle 13:35. I giocatori di Pioli si recheranno poi al centro sportivo di Carnago per svolgere una seduta d’allenamento defaticante. Niente riposo, dunque, poiché fra appena tre giorni bisogna già tornare in campo, col posticipo del quinto turno di Serie A contro la Roma a San Siro.