MILANO – Mancano ormai soltanto due giorni all’esordio del Milan nel campionato di Serie A 2020/2021. Lunedì sera arriva il Bologna a San Siro e la squadra rossonera sta continuando a prepararsi, dopo aver già disputato una partita ufficiale due giorni fa, in Europa League. Per oggi, come riporta il sito del club, è in programma una sessione di allenamento nel pomeriggio, alle ore 15. Domani, invece, parlerà in conferenza stampa mister Stefano Pioli alle 14.