Milan, occasione per Colombo contro lo Shamrock?

MILANO – Tre gol nelle ultime tre amichevoli: contro Monza, Vicenza e Brescia, Lorenzo Colombo ha messo la propria firma sul tabellino dei marcatori. Non è un caso che il Milan lo abbia confermato in prima squadra, rifiutando di cederlo in prestito: la società punta fortissimo su questo ragazzo che sta mostrando un grande potenziale. Diciotto anni compiuti lo scorso marzo: i dirigenti rossoneri già lo reputano una valida alternativa a Zlatan Ibrahimovic e sul mercato, infatti, non verrà preso un altro centravanti.

POSSIBILE OCCASIONE – Giovedì, contro lo Shamrock Rovers, il giovane Colombo potrebbe persino debuttare dal primo minuto in Europa League. Ibra è infatti alle prese con una contusione e proverà a recuperare per scendere in campo contro gli irlandesi ma, qualora non dovesse farcela, il classe 2002 sarebbe pronto a prendere il suo posto al centro dell’attacco rossonero.