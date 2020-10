Milan, nuova collaborazione con ETRO: il comunicato ufficiale

MILANO – Tramite un comunicato reso noto sul proprio sito internet, il Milan ha annunciato di aver raggiunto un nuovo accordo commerciale: “AC Milan annuncia oggi una nuova collaborazione con ETRO, la casa di moda che dal 1968 rappresenta lo stile Made in Italy nel mondo e che diventa Official Travel Accessories Supplier della Prima Squadra maschile rossonera per la stagione calcistica 2020/21.

Un’esclusiva personalizzazione caratterizza gli accessori da viaggio creati da ETRO: iniziali e numero di maglia contraddistinguono per ciascun calciatore il trolley da cabina, lo zaino e il necessaire, realizzati nell’iconica stampa Paisley che per l’occasione si tinge di strisce rosse e nere. La collaborazione con AC Milan rinnova ancora una volta il legame di ETRO con la città di Milano”.