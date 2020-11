Milan, niente rinnovo per Musacchio

MILANO – Tra i calciatori rossoneri in scadenza di contratto nel 2021 c’è anche Mateo Musacchio. Tuttavia, a differenza di Donnarumma, Ibrahimovic e Calhanoglu, nel caso del centrale argentino non ci sarà neppure una trattativa per il rinnovo. Stando infatti a ciò che riferisce La Gazzetta dello Sport, il Milan non ha intenzione di prolungare il contratto del difensore classe 1990, che potrebbe quindi partire già a gennaio qualora arrivasse un’offerta al club di Via Aldo Rossi. In caso contrario, la separazione avverrebbe direttamente al termine della stagione, ma a parametro zero.