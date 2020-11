Milan, l’ultima vittoria al San Paolo risale a 10 anni fa. Nel segno di Ibra…

MILANO – Sono passati dieci anni e un mese dall’ultima vittoria in campionato del Milan al San Paolo. Era il 25 ottobre del 2010 e il Diavolo s’impose per 2-1 con le reti di Robinho e Zlatan Ibrahimovic. Quella stagione si concluse con la vittoria dello Scudetto per i rossoneri, allenati da Massimiliano Allegri. Di quella squadra facevano parte anche Gennaro Gattuso e Daniele Bonera, che questa sera si ritroveranno da avversari in panchina. Il tecnico calabrese, infatti, è alla guida del Napoli mentre Bonera è chiamato a sostituire Stefano Pioli, a sua volta ancora positivo al Covid, così come il suo vice Murelli. Il Milan proverà dunque a sfatare quello che è diventato un vero e proprio tabù. E si affiderà, di nuovo, a Zlatan Ibrahimovic…