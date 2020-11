Milan-Lille, partita speciale per Kjaer e Leao

MILANO – Domani sera il Milan sarà chiamato ad ipotecare la qualificazione ai sedicesimi di Europa League, ma per riuscirci dovrà battere il Lille, secondo nel girone H. Quella contro la squadra francese sarà una partita speciale per due giocatori rossoneri: Simon Kjaer e Rafael Leao. Entrambi, infatti, hanno vestito la maglia del Lille; il primo per due anni, dal 2013 al 2015, totalizzando 65 presenze e 1 gol, mentre il secondo soltanto nella stagione 2018/2019, con 8 reti in 24 partite, prima di esser acquistato proprio dal Milan.