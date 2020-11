Milan-Lille, le formazioni ufficiali

MILANO – Milan e Lille si preparano a calcare il manto erboso di San Siro in questa notte europea. La squadra rossonera, in testa al girone H di Europa League con sei punti dopo le prime due partite, cerca un’altra vittoria per ipotecare il passaggio ai sedicesimi di finale. In attacco confermato Ibrahimovic, mentre in difesa Diogo Dalot sostituisce l’infortunato Calabria. Tornano dal primo minuto Tonali e Brahim Diaz. Nel Lille, invece, il figlio di George Weah, Timothy, parte dalla panchina. Di seguito, le formazioni ufficiali.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Tonali, Kessie, Castillejo, Krunic, Brahim Diaz, Ibrahimovic. A disp: Tatarusanu, A. Donnarumma, Conti, Calabria, Duarte, Gabbia, Bennacer, Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge, Leao, Rebic. Allenatore: Pioli.

LILLE (4-4-2): Maignan; Zeki Celik, Soumaoro, Botman, Bradaric; Ikoné, Xeka, Renato Sanches, Bamba; Yazici, David. A disposizione: Karnezis, Chevalier, Djalo, Fonte, Pied, Reinildo, Andrè, Soumarè, Niasse, Yilmaz, Lihadji, Weah, Mandava. Allenatore: Galtier