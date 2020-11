Milan-Lille: i convocati di Stefano Pioli

MILANO – Questa sera il Milan ospiterà a San Siro il Lille per il terzo turno del Girone H d’Europa League. Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha diramato la propria lista dei convocati, in cui manca Davide Calabria per un problema muscolare accusato ieri. Rientra, invece, Matteo Gabbia.

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.