MILANO – Per la sfida in programma questa sera a San Siro contro il Milan in Europa League, Christophe Galtier, allenatore del Lille, ha stilato una lista di 23 convocati.

PORTIERI:

1 Karnezis, 16 Maignan, 30 Chevalier

DIFENSORI:

2 Celik, 3 Djalo, 5 Botman, 6 Fonte, 25 Soumaoro, 26 Pied, 28 Reinildo, 29 Bradaric

CENTROCAMPISTI:

7 Bamba, 8 Xeka, 10 Ikone, 12 Yazici, 18 Sanches, 21 Andre, 24 Soumare, 27 Niasse

ATTACCANTI:

9 David, 17 Yilmaz, 19 Lihadji, 22 Weah