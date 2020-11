MILANO – Domani sera non sarà a disposizione a causa dell’infortunio rimediato in Nazionale ma, in occasione dell’evento ‘From Milan With Love: Next Gen’, Rafael Leao ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni riportate da MilanNews.it: “Sento di avere la fiducia dei miei compagni, dell’allenatore e del club: questa è la cosa più importante. Poi cerco di aiutare la squadra col mio talento, dando sempre il massimo. Spero di continuare a dare un bel contributo”.