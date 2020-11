Milan, le novità sulle condizioni di Rafael Leao

MILANO – Questa seconda sosta stagionale per le Nazionali ha riservato una brutta sorpresa al Milan. Ieri, giocando con il Portogallo Under 21, Rafael Leao si è infortunato. Stando a quel che riporta Tuttomercatoweb, il portoghese avrebbe rimediato una lesione al muscolo bicipite femorale della coscia destra ed effettuerà ulteriori controlli fra una decina di giorni. Di conseguenza, l’attaccante classe 1999 dovrebbe saltare almeno tre partite: contro Napoli e Fiorentina in campionato e quella sul campo del Lille in Europa League. La speranza è di riaverlo a disposizione per la sfida con il Celtic del 3 dicembre, o per quella contro la Sampdoria tre giorni più tardi.