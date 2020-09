Milan, incontro con due intermediari di mercato: tre nomi sul piatto

MILANO – Stefano Antonelli e Fabio Parisi, procuratori sportivi e intermediari di calciomercato, si sono recati a Casa Milan per un confronto con i dirigenti meneghini. Stando a quel che riporta TMW, al club rossonero sarebbero stati proposti tre calciatori: Vitalij Mykolenko, difensore classe ’99 della Dinamo Kiev, Vladyslav Supryaga, ventenne attaccante anche lui in forza alla squadra ucraina e Marcos Senesi, centrale che milita nel Feyenoord e già accostato in passato ad alcune società italiane.