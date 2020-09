Milan, in difesa è tutto fermo: senza uscite non si compra

MILANO – Al momento il mercato rossonero, per quel che riguarda il reparto arretrato, è bloccato sia in entrata che in uscita. Il Milan ha infatti già cinque centrali difensivi: Romagnoli, Kjaer, Gabbia, Musacchio e Duarte. Tutte le caselle, quindi, sono occupate e senza cessioni molto difficilmente ci saranno nuovi innesti. La società ha messo sul mercato Duarte che, tuttavia, non ha offerte. Il brasiliano viene da una stagione travagliata a causa di numerosi problemi fisici. Venderlo a titolo definitivo è praticamente impossibile e la dirigenza meneghina sta provando a trovargli una sistemazione quantomeno in prestito, magari proprio in una squadra di Serie A. Attualmente, però, non ci sono richieste e il mercato in difesa resta fermo.