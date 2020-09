Milan, il report dell’allenamento odierno

MILANO – Non c’è un attimo di sosta in casa rossonera: la stagione, iniziata ufficialmente meno di una settimana fa, ha già visto il Milan vincere due partite ma, dopodomani, la squadra di Stefano Pioli scenderà nuovamente in campo per un’altra importantissima sfida. A San Siro arriveranno i norvegesi del Bodo/Glimt per un nuovo turno preliminare d’Europa League, in gara secca da dentro o fuori.

IL REPORT ODIERNO – I calciatori rossoneri si sono quindi ritrovati questa mattina nel centro sportivo di Milanello per allenarsi: come riporta il sito del club, chi ha giocato ieri sera ha svolto una seduta defaticante in palestra, mentre il resto del gruppo ha lavorato sul campo con torelli, esercitazioni tecniche e partitella finale. Per domani è previsto un allenamento pomeridiano, alle 17:30.