Milan, il report dell’allenamento odierno

MILANO – Prosegue la preparazione in casa rossonera in vista del primo impegno ufficiale della nuova stagione, in programma giovedì prossimo a Dublino, contro lo Shamrock Rovers, per il primo turno preliminare d’Europa League. Come riporta il sito ufficiale del Milan, oggi la squadra di Pioli si è ritrovata al centro sportivo in mattinata, svolgendo prima la consueta attivazione muscolare in palestra, poi una serie di torelli a tema sul campo. La sessione è andata avanti con degli esercizi fisici e una fase dedicata al possesso palla, per poi concludersi con una partitella a campo ridotto.