Milan, giovedì c’è il Lille: i precedenti contro la squadra francese

MILANO – Dopo le vittorie contro Celtic e Sparta Praga, il Milan giovedì cercherà di ipotecare la qualificazione ai sedicesimi d’Europa League. La squadra di Pioli avrà di fronte il Lille, secondo nel gruppo H proprio alle spalle dei rossoneri. Queste due squadre, sinora, si sono incontrate nell’edizione 2006/2007 della Champions League e anche in quel caso si trattava del girone H. All’andata, in Francia, il confronto si chiuse a reti bianche, mentre al ritorno il Lille s’impose per 2-0 a San Siro, contro un Milan già qualificato agli ottavi. Giovedì, dunque, il Diavolo proverà a strappare il primo successo nella propria storia contro la compagine francese.