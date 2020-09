Milan, fase di stallo in difesa: senza cessioni non si compra

MILANO – Il Milan si sta muovendo con determinazione sul mercato per consegnare a Stefano Pioli una squadra in grado di centrare il quarto posto e, contemporaneamente, di svolgere una buona Europa League. Gli impegni saranno tanti e ravvicinanti, di conseguenza serve una rosa profonda e affidabile. Dopo il rinnovo di Ibrahimovic e gli acquisti di Tonali e Diaz (in prestito), la società sta cercando di chiudere col Chelsea l’affare Bakayoko. L’unico reparto in cui le operazioni di mercato sono invece bloccate è la difesa.

Attualmente ci sono ben cinque centrali: Romagnoli, Kjaer, Musacchio, Gabbia e Duarte. La priorità quindi è sfoltire il reparto, ma non è semplice. La società ha messo in vendita sia Musacchio che Duarte, entrambi però reduci da una stagione non brillante e caratterizzata da lunghi infortuni: al momento non ci sono richieste e riuscire a piazzarli è complicato. Se si sbloccherà la situazione in uscita, il club proverà ad acquistare un altro centrale, altrimenti la difesa resterà così com’è.