Milan, ecco Romagnoli: domani allenamento col resto del gruppo

MILANO – Nella giornata di domani riprenderanno gli allenamenti a Milanello, con mister Pioli che inizierà a preparare il derby con l’Inter in programma sabato 17 ottobre. Nel frattempo giungono buone notizie in casa rossonera: Alessio Romagnoli procede spedito verso il recupero e, stando a quel che riporta MilanNews.it, domani lavorerà col resto del gruppo, composto ovviamente da quei giocatori che, non essendo impegnati con le Nazionali, saranno nel centro sportivo rossonero.