Milan, ecco quanto rimarrà fuori Saelemaekers

MILANO – Il Milan si gode i grandi risultati che sta ottenendo in questo avvio di stagione, ma al tempo stesso deve fare i conti con degli infortuni pesanti. Su tutti quello di Zlatan Ibrahimovic – che resterà fuori circa quattro settimane – e che va ad aggiungersi al problema fisico accusato da Rafael Leao in Nazionale. Il portoghese rientrerà tra una decina di giorni almeno. Come se non bastasse, anche Alexis Saelemaekers risulta indisponibile. L’esterno belga ha infatti rimediato un infortunio ad una caviglia nella sfida contro il Napoli e, stando a ciò che riferisce SportMediaset, resterà ai box per un paio di settimane. Il reparto offensivo rossonero dovrà quindi far a meno di ben tre unità nelle prossime partite. Contro il Lille al centro dell’attacco ci sarà Rebic, supportato dal tridente composto da uno tra Castillejo e Brahim Diaz a destra, Calhanoglu sulla trequarti e Hauge a sinistra.