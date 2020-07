Milan, ecco quando potrebbe tornare Castillejo

MILANO – Si è fermato per infortunio dopo un quarto d’ora a Ferrara contro la Spal Samuel Castillejo, costretto poi a saltare le partite contro Lazio, Juventus e Napoli. Nonostante non abbia ancora pienamente recuperato, stando a Tuttosport lo spagnolo potrebbe tornare in gruppo già tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima, per provare ad essere quantomeno convocato contro il Sassuolo martedì 21 luglio.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live