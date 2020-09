Milan, ecco la lista per l’Europa League: ci sono anche…

MILANO – In vista del primo impegno d’Europa League, in programma fra due giorni per i preliminari contro lo Shamrock Rovers, il Milan ha diramato la lista dei giocatori che potranno partecipare alla trasferta in terra irlandese. Nell’elenco ci sono anche i tre nuovi acquisti: Brahim Diaz, Tonali e Tatarusanu.

Portieri – Tatarusanu, A.Donnarumma, G.Donnarumma.

Difensori – Calabria, Romagnoli, Conti, Theo Hernandez, Musacchio, Kjaer, Duarte, Gabbia, Kalulu, Stanga, Laxalt, Oddi.

Centrocampisti – Bennacer, Castillejo, Tonali, Calhanoglu, Brahim Diaz, Pobega, Krunic, Paquetà, Saelemaekers, Kessie, Mionic, Olzer, Capone, Frigerio, Brambilla.

Attaccanti – Ibrahimovic, Rebic, Leao, Maldini, Colombo, Tonin.