Milan, ecco i prossimi impegni nel mese di novembre

MILANO – Novembre è iniziato col botto in casa rossonera, grazie alla vittoria conquistata ieri in trasferta ai danni dell’Udinese. Giovedì si torna in campo in Europa League per la sfida con il Lille, secondo nel girone proprio alle spalle del Diavolo. Tre giorni più tardi andrà in scena a San Siro la gara contro l’Hellas Verona, prima della seconda sosta stagionale per le Nazionali. Successivamente, domenica 22 novembre, la banda Pioli farà visita al Napoli di Gattuso, mentre giovedì 26 ci sarà ancora il Lille, per la sfida di ritorno in Europa League. Questo intenso mese di novembre si chiuderà con Milan-Fiorentina, in programma il 29 pomeriggio a San Siro.