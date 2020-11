Milan, domani la squadra sarà al completo

MILANO – Già oggi alcuni calciatori del Milan rientreranno in Italia dopo i rispettivi impegni con le Nazionali, ma il gruppo rossonero sarà al completo soltanto nella giornata di domani. Daniele Bonera, che sostituisce Stefano Pioli in attesa che il tecnico superi il Covid, potrà lavorare con tutti gli effettivi per due giorni, prima che si torni in campo per la sfida di campionato contro il Napoli. Al San Paolo, con ogni probabilità, mancherà Rafael Leao, reduce da un infortunio col Portogallo. Al suo posto, sulla fascia sinistra, giocherà Ante Rebic, pronto a riprendersi una maglia da titolare dopo quasi due mesi. Sulla corsia opposta spazio ad Alexis Saelemaekers, il quale ha pienamente smaltito il problema al pube accusato la scorsa settimana.