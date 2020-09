Milan, domani in programma la terza amichevole

MILANO – Dopo le vittorie contro Novara e Monza, il Milan si prepara a disputare la terza amichevole stagionale, in programma domani pomeriggio alle 17. Nel centro sportivo di Carnago i giocatori di Stefano Pioli affronteranno il Vicenza, squadra che milita in Serie C. Verrà probabilmente annullata, invece, la sfida col Chievo prevista nel fine settimana: nella compagine gialloblu sono stati riscontrati alcuni casi di positività al Coronavirus, infatti è stata già cancellata l’amichevole che i clivensi avrebbero dovuto giocare contro il Legnago.