Milan, Di Marzio lancia l’indiscrezione: occhi puntati su un difensore classe 2002

MILANO – Attraverso i microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha lanciato un’interessante indiscrezione di mercato che riguarda il Milan. Stando al noto giornalista, la società meneghina avrebbe messo sotto la propria lente d’ingrandimento un difensore centrale classe 2002. Si tratta di Melayro Bogarde, nipote dell’ex calciatore rossonero Winston. Il ragazzo gioca in Bundesliga, nell’Hoffenheim, ed è seguito con interesse anche dal Barcellona, il quale avrebbe già effettuato un primo sondaggio. Il contratto di Bogarde scade il prossimo giugno e lui non sembra intenzionato a rinnovare con il club tedesco. La prossima estate, quindi, il giovane difensore potrà unirsi ad un’altra squadra a parametro zero.