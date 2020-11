Milan, debutto da titolare per Hauge

MILANO – Sinora ha giocato appena 61 minuti con la maglia rossonera, realizzando però già 2 gol, uno in Europa League e l’altro in campionato. Jens Petter Hauge, questa sera, ha la grande occasione di scendere in campo dal primo minuto. Daniele Bonera lo ha infatti schierato titolare nella formazione che sta per affrontare il Lille. Per l’esterno norvegese, preferito a Brahim Diaz, si tratta dell’esordio da titolare da quando è arrivato al Milan. Entrando nella ripresa ha saputo fare ottime cose; la speranza del popolo rossonero è che riesca a fare altrettanto bene anche giocando dal primo minuto.