Milan, contro il Lille sarà Ante Rebic a guidare l’attacco

MILANO – Il Milan si gode la grande vittoria ottenuta al San Paolo e il primo posto in classifica ma, al tempo stesso, deve già iniziare a prepararsi per il prossimo impegno. Tra soli tre giorni, infatti, la squadra rossonera tornerà in campo in Europa League, contro il Lille. Una sfida fondamentale per le sorti del girone in cui, però, il Milan dovrà fare a meno sia di Zlatan Ibrahimovic che di Rafael Leao, entrambi infortunati. Di conseguenza, il ruolo di prima punta verrà svolto da Ante Rebic, supportato sulla trequarti da Hakan Calhanoglu. Sulle fasce spazio ad uno fra Brahim Diaz e Samuel Castillejo a destra, mentre Jens Petter Hauge, in rete ieri contro il Napoli, giocherà a sinistra.